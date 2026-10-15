"Самые большие за всю войну": Зеленский раскрыл потери россиян за месяц

Российская армия ежемесячно теряет около 43 тысяч человек в войне против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам главы государства, нынешний показатель является самым высоким за все время полномасштабной войны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский подчеркнул, что разница в потерях между украинскими и российскими войсками остается значительной. Во время разговора журналист уточнил, означает ли озвученное соотношение, что на одного погибшего украинского военнослужащего приходится от семи до десяти погибших россиян. Президент подтвердил такую оценку.

При этом Зеленский не стал раскрывать абсолютное количество погибших украинских военных, подчеркнув, что эта информация не подлежит публичному разглашению.

Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и интенсивных столкновений на нескольких участках фронта. Значительные потери личного состава остаются одной из ключевых проблем российской армии, которая продолжает попытки наступления.

В то же время озвученные цифры представляют собой оценку украинской стороны. Независимого подтверждения показателя в 43 тысячи потерь ежемесячно в приведенных данных нет. Кроме того, важно различать общие потери личного состава и число погибших: эти показатели могут существенно отличаться, если в статистику включены раненые и пропавшие без вести.

Зеленский не уточнил методику подсчета и период, за который рассчитывалось соотношение потерь. Поэтому заявление президента дает представление об оценке ситуации Киевом, но само по себе не позволяет установить точные цифры потерь обеих сторон.

Тем не менее озвученная оценка подчеркивает цену, которую российская армия платит за продолжение наступательных действий. Для Украины вопрос потерь остается особенно чувствительным, поскольку численность личного состава и способность восполнять боевые подразделения напрямую влияют на дальнейший ход войны.

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