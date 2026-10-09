Днем 9 октября в Москве и Московской области прогремели взрывы на фоне сообщений об атаке беспилотников и малых воздушных шаров. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

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По информации местных жителей, звуки взрывов были слышны в нескольких районах южной части российской столицы. В частности, о них сообщали жители Капотни, Кузьминок, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертанова, Орехово-Борисового, Текстильщиков и Нагатинского Затона.

На фоне инцидента в регионе сообщалось о работе российской противовоздушной обороны. В то же время, информация о последствиях атаки и возможных повреждениях на момент публикации уточнялась.

Также стало известно об ограничении работы столичных аэропортов. По данным Astra, во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево ввели план "Ковёр", предусматривающий ограничение полетов из-за угрозы авиации.

Московская область по-прежнему становились целями масштабных атак беспилотников. В частности, в ночь на 6 октября регион подвергся одной из самых масштабных за последнее время атак. По сообщениям, в направлении области двигались не менее 650 дронов, более сотни из которых направлялись в российскую столицу.

Еще один инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Тогда Москва и Подмосковье очутились под атакой беспилотника самолетного типа Pelican. Также сообщалось об ударе по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский должен открыто рассказать гражданам, как видит завершение войны с Россией и на какие условия готов согласиться во время возможных переговоров. Если конкретного плана нет, глава государства должен уйти. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.