Самая масштабная деэскалация с 2022 года: когда завершат режим тишины между Россией и Украиной

На южном направлении фронта в Украине было введено беспрецедентное по своим масштабам временное прекращение огня. Главной целью этих мер является реализация гуманитарных шагов на оккупированных территориях.

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О начале действия особого режима безопасности официально сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он уточнил, что политическим толчком к этому решению стали международные усилия.

"В рамках инициативы Первой Леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек, – проинформировал народный депутат, фиксируя точное время начала перемирия, – сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины".

Политик подчеркнул, что текущее разведение сил и приостановление активных боевых действий уникально по своей продолжительности и географическому охвату.

"Это самая большая деэскалация, — констатировал Давид Арахамия, оценивая значимость этого события для всего театра военных действий, — с 2022 года".

По официальным данным, режим прекращения огня на определенном участке продлится с 27 октября и будет действовать до 22:59 1 ноября. Парламентарий убежден, что каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец лично находится на месте для оперативного контроля. Глава ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что Офис Президента находится с омбудсманом в постоянном взаимодействии.