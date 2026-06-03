Украина демонстрирует все более ощутимые результаты в снижении военных возможностей России, что, по словам представителей НАТО, влияет даже на символические события внутри РФ. В частности, проведение военных мероприятий в Москве теперь, как утверждается, косвенно зависит от решений украинской стороны из-за изменения баланса сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместного выступления с президентом Украины в Киеве.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что украинские силы не только удерживают позицию на фронте, но и системно ослабляют способность России продолжать полномасштабную войну.

По его словам, эффективность украинских военных проявляется как в боевых действиях на линии столкновения, так и в ударах по военной инфраструктуре противника, что постепенно уменьшает его ресурсную базу. Это, по мнению Рютте, изменяет общую динамику конфликта и вынуждает российское руководство реагировать на новые реалии.

Отдельно он обратил внимание на иронический контекст проведения парада 9 мая в России, отметив, что его организационные рамки якобы косвенно ограничиваются внешними факторами. Такое заявление было сделано в шутливой форме, чтобы подчеркнуть изменение стратегической ситуации.

Рютте также сообщил о запуске работы Совета Украина-НАТО, первое заседание которого уже состоялось. Он назвал это важным шагом по углублению сотрудничества между Альянсом и Украиной, что свидетельствует о долгосрочной поддержке со стороны союзников.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на продолжающуюся агрессию России, уровень поддержки Украины остается стабильно высоким. Он подчеркнул, что Украина продолжает адаптироваться к вызовам войны, внедрять инновационные подходы и наносить значительные потери противнику. По его оценкам, российская армия ежемесячно теряет десятки тысяч военных, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал, что при сохранении нынешней динамики боевых действий на фронте в течение ближайших шести-семи месяцев может сформироваться переломная ситуация, которая сделает очевидными тактические неудачи российских войск в войне против Украины. Такое мнение высказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, выступая в эфире национального телемарафона.