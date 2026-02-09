Ряд регионов под угрозой: эксперт напугал заявлением о новой тактике ударов Путина

В 2026 году Российская Федерация может сделать ставку на баллистические ракеты как один из главных инструментов давления и устрашения Украины. Наибольший риск чревато территориями, находящимися в пределах примерно 500 километров от районов пуска. В эту зону входит значительная часть Левобережья, южные области, а также отдельные северные регионы страны. О таких сценариях развития событий заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для СМИ.

Фото: из открытых источников

Аналитик обращает внимание, что российская армия уже активно использует баллистические ракеты для поражения объектов тылового обеспечения. Основной упор делается на уничтожении логистических узлов и складской инфраструктуры, которые играют важную роль в обеспечении стабильной работы экономики. Под ударами оказываются крупные распределительные центры торговых сетей, железнодорожные объекты, склады и логистические площадки сервисных компаний, в том числе известных почтовых операторов.

По мнению Коваленко, список потенциальных целей может в дальнейшем расширяться. Противник способен перейти к систематическим атакам на новые категории объектов гражданской инфраструктуры, не связанных непосредственно с энергетикой, но имеющих критическое значение для жизнеобеспечения страны.

Эксперт отмечает, что ожидать уменьшения количества баллистических ударов не стоит. Напротив, есть серьезная угроза, что уже в 2026 году именно баллистические ракеты станут одним из ключевых вызовов для Украины. В этой связи перед государством возникнет настоятельная потребность в поиске эффективных решений для противодействия этому виду вооружения, который Россия использует как средство террора против гражданского населения.

Как уже писали "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о масштабной проверке боеготовности вооруженных сил страны, которая продлится, по меньшей мере, до весны 2026 года. Этот шаг происходит на фоне развертывания новых российских ракетных комплексов "Орешник" и строительства дополнительных военных полигонов, что заставляет украинскую сторону оставаться на высокой готовности и следить за событиями на северной границе.