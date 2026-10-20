Рубио пробил дно заявлением о задержке ракет для Patriot и передаче разведданных: детали

Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что Вашингтон намеренно задерживает передачу Украине ракет-перехватчиков или скрывает информацию о российских воздушных атаках. По его словам, решения по поставкам вооружения зависят от оборонных потребностей Соединенных Штатов, а проблемы с предупреждениями о ударах могли возникнуть из-за технических трудностей. Об этом Рубио заявил во время общения с журналистами.

Фото: из открытых источников

Глава американского Госдепартамента пояснил, что Вашингтон постоянно оценивает потребность в ракетах-перехватчиках в разных регионах мира. США должны учитывать свои оборонные задачи, защиту военных объектов и обязательства перед союзниками по НАТО.

"Мы постоянно пересматриваем, нужны ли они где-нибудь, стоит ли оставлять их в Европе. […] Все эти вещи сбалансируются каждый день", — отметил Рубио.

Он также отверг предположение, что задержки со снабжением вооружения связаны с намеренным желанием американской администрации навредить Украине. По словам госсекретаря, никакого специального политического решения в таких целях не принимали.

Отдельно Рубио прокомментировал ситуацию с предупреждениями о российских воздушных атаках 13 и 18 октября. Он возразил на утверждение, что Соединенные Штаты сознательно не передали Киеву необходимую разведывательную информацию.

Американский дипломат назвал такие обвинения неправдивыми и возмутительными. В то же время, он предположил, что трудности могли возникнуть уже на этапе получения, систематизации или использования переданных данных.

По словам Рубио, Вашингтон изучает происшествия этих случаев. Предварительная оценка американской стороны состоит в том, что причиной могли стать технические проблемы, в частности, при идентификации информации.

Портал "Комментарии" уже писал, что утром 20 октября российские войска совершили атаку на Киев ударными беспилотниками. Последствия вражеских обстрелов зафиксировали в двух районах столицы. В результате удара погиб человек, еще шестеро получили ранения.