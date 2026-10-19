Одной из причин, которые могли подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину, стала энергетическая зависимость Европы от России. Такое мнение высказал государственный секретарь США Марк Рубио, комментируя предпосылки российской агрессии.

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В интервью главе вашингтонского бюро Breitbart News Мэтью Бойлу американский дипломат заявил, что Путин рассчитывал на отсутствие решительной реакции европейских государств. По словам Рубио, российский лидер считал, что сможет начать войну, а Европа не будет прибегать к серьезным ответным действиям.

Рубио подчеркнул, что чрезмерная зависимость от российских энергоресурсов и недостаточное внимание к развитию собственной энергетики сделали европейские страны уязвимыми. Он выразил надежду, что Европа осознает допущенные ошибки, однако исправление последствий многолетней политики потребует времени.

"Вернуть назад 20 лет "зеленых преувеличений", пренебрежение развитием собственной энергетики и чрезмерной зависимости от одного источника энергии — это требует времени", — отметил госсекретарь США.

Он также напомнил о предупреждениях Дональда Трампа, которые тот озвучивал во время своего первого президентского срока. Тогда Трамп подверг критике Германию за зависимость от российских энергоносителей и заявлял, что такая ситуация создает для Москвы возможности использовать поставки энергии как инструмент политического давления.

По словам Рубио, тогда эти оговорки вызвали насмешки и критику. Однако дальнейшие события, по его мнению, продемонстрировали обоснованность опасений по поводу энергетической уязвимости Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска атаковали беспилотником центральный парк в поселке Новая Водолага Харьковской области. В результате удара погибли три человека, среди них — младенец, находившийся в детской коляске. Еще по меньшей мере 14 человек получили ранения, в том числе семеро детей.