Россию ждет страшное наказание за ракетный террор Украины: это срочное решение обуздает все планы Путина

Лондон усиливает военную поддержку Киева, в том числе предусмотрев 45 млн фунтов стерлингов на поставки ракет класса "воздух — земля". Кроме того, Соединенное Королевство продолжает подготовку к полному запрету морской транспортировки российского сжиженного природного газа. Это должно ограничить возможности Москвы пользоваться британскими судоходными и страховыми сервисами.

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Отдельное внимание британская сторона уделяет ускорению передачи ракет LMM, показавших высокую эффективность в борьбе с беспилотниками, оснащенными реактивными двигателями.

Ранее Великобритания обязалась направить 1,6 млрд фунтов на поставку Украине более 5 тысяч таких ракет в течение четырех лет. Из нового пакета помощи объемом 45 млн. фунтов Лондон планирует оперативно выделить 10 млн. фунтов на ракетное вооружение, чтобы покрыть самые неотложные потребности Украины накануне зимы.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины имеет важное значение для безопасности не только украинцев, но и самого Соединенного Королевства. Он отметил необходимость обеспечить украинских военных всем необходимым для противодействия российской агрессии.

"Мое послание украинскому народу не может быть более четким: мы будем с вами столько, сколько это потребуется, и мы пойдем еще дальше и будем стремительнее в нашей поддержке вашей мужественной борьбы за мир в Европе", — заявил Бернем.

Также британский премьер поручил чиновникам подготовить дополнительные санкционные меры, военную помощь и финансовую поддержку, которые планируют реализовать в ближайшие недели.

На фоне планируемого визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию Лондон призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и добиваться от Владимира Путина соблюдения объявленного Соединенными Штатами энергетического перемирия.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал звонка от президента США Дональда Трампа перед оглашением энергетического перемирия между Украиной и Россией. О договоренности украинский лидер узнал из социальной сети Truth Social. Об этом он рассказал в интервью американскому радио NPR.