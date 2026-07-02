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Россию ждет самый страшный ад всех времен из-за войны: озвучено громкое заявление о реакции Путина

Украинские удары существенно усложняют поставки горючего и военную логистику российских сил

2 июля 2026, 13:10
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Клименко Елена

Украина продолжает системно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре и логистическим объектам как на территории РФ, так и во временно оккупированном Крыму. Под прицелом оказываются нефтеперерабатывающие фабрики, склады горючего и транспортные маршруты, которые обеспечивают русские войска. Как отмечает Deutsche Welle, такие действия все больше влияют на топливное обеспечение страны-агрессора.

Россию ждет самый страшный ад всех времен из-за войны: озвучено громкое заявление о реакции Путина

Фото: из открытых источников

По оценке аналитического центра Energy Intelligence, Россия может столкнуться с самым серьезным топливным кризисом за всю свою историю. После серии украинских атак производство бензина, по данным аналитиков, сократилось примерно на четверть. В настоящее время российские НПЗ производят около 85 тысяч тонн бензина в сутки, в то время как сезонный спрос превышает 110 тысяч тонн.  

В конце июня Владимир Путин впервые публично признал наличие проблем с топливом, увязав их с ударами украинских беспилотников. Из-за дефицита в десятках российских регионов уже ввели ограничения на продажу горючего, а на автозаправочных станциях начали образовываться большие очереди.

Эксперты отмечают, что Украина значительно повысила эффективность дальнобойных ударов благодаря модернизации беспилотников, увеличению дальности их полета и активному уничтожению российских систем противовоздушной обороны. В результате все больше нарушаются поставки горючего и военная логистика оккупационных войск, особенно на расстоянии до 200 км от линии фронта.

Отдельное внимание аналитики уделяют Крыму, где после серии украинских ударов оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По сообщениям, на полуострове возникли проблемы с обеспечением топливом и продовольствием. Кроме того, эксперты считают, что поражение или полный вывод из строя Крымского моста могло бы существенно усложнить логистику российской армии.

Портал "Комментарии" уже писал, что после массированной ночной атаки России на Украину, главной целью которой стал Киев, публичная реакция западных партнеров оказалась сдержанной. Однако это не означает, что поддержка Украины ослабевает. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.



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