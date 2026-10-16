Россию нужно только сжигать: раскрыто слабое место Трампа и Путина в отношении Украины



















Украина не должна прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку создают серьезные проблемы для Кремля. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV, комментируя требования по прекращению ударов по нефтяной инфраструктуре РФ.

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По словам Дикого, Киев соглашался с энергетическим перемирием при условии, что Россия прекратит атаки на украинские электростанции. Однако Москва продолжила избивать по энергетической инфраструктуре Украины. Эксперт считает, что такие действия говорят: Кремль использует не переговоры, а односторонние требования, пытаясь добиться уступок от Киева.

"Курить, курить и еще раз курить", — так Дикий сформулировал свою позицию по поводу украинских ударов по российским НПЗ.

Он также обратил внимание на реакцию Москвы и Вашингтона на эти атаки. По его мнению, требования прекратить удары демонстрируют, насколько болезненны они для России. Дикий считает, что украинская кампания против нефтяной инфраструктуры постепенно ослабляет возможности Кремля финансировать войну.

"Если уже пошли именно на такое, то это означает, что именно наши удары по НПЗ действительно очень эффективны", — заявил ветеран.

Дикий убежден, что Киев не должен отказываться от этого инструмента давления только из-за угроз или внешнего политического давления. В то же время, его оценка является позицией эксперта по военной стратегии, а не официальным решением украинского командования.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна заранее подготовиться к зимнему периоду, поскольку Россия не подает никаких убедительных сигналов о намерении завершить войну. Об этом президент Владимир Зеленский заявил перед началом саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.