Россию нечем бить: что действительно хранили на складах под Киевом, которые атаковал враг

Украина несколько дней не наносит значительных ударов по российским НПЗ. Эксперты называют разные причины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак подтвердил, что в последние несколько дней нет ударов. Он назвал несколько разъяснений. По его словам, вероятно, Украина таки приняла настойчивое "предложение" США, возможно взяли определенную паузу.

"Однако больше склоняюсь к нашим внутренним проблемам — стоимость дронов. Они стоят денег. У нас есть проблемы в бюджете. Плюс у нас последние где-то два месяца были действительно масштабные перелеты по местам производства наших дронов. Определенное количество дронов было уничтожено", — отметил эксперт.

По его словам, многое было уничтожено в Миле, Вишневом, Гостомеле. Это, может быть, повлияло на количество ударов.

"Теперь приходится заново изготавливать дроны, делать новые запасы, 3D-принтеры, печать, плюс накопление. Надо определенное накопление, чтобы сделать какое-то количество и уже потом ссылать на территорию России", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос украинской баллистики очень актуален, а информация противоречива. Якобы уже есть баллистическая ракета, которая, однако, не может долететь до Москвы. Разработки более мощной длятся, но прогнозируемые сроки получения собственного оружия постоянно сдвигаются.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию с украинской баллистики и акцентировал внимание на словах президента. По его словам, не стоит слишком надеяться на украинскую баллистику.



