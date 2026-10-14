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Российское наступление буксует на нескольких направлениях: под каким важным городом ВСУ пошли вперед

Украинские военные продвинулись в районе Юнаковки, а российские атаки на ряде участков фронта не принесли подтвержденных результатов

14 октября 2026, 10:45
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Кравцев Сергей

Украинские силы добились локального продвижения в Сумской области и сорвали ряд попыток российских войск улучшить свои позиции на нескольких участках фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), основанном в том числе на геолокационных видеозаписях.

Российское наступление буксует на нескольких направлениях: под каким важным городом ВСУ пошли вперед

ВСУ. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, украинские военные продвинулись к северо-востоку от Сум. На опубликованных 12 октября кадрах зафиксировано продвижение ВСУ к юго-востоку от Юнаковки. При этом российские войска продолжали атаковать на севере Харьковской области 12 и 13 октября, однако подтвержденных успехов не добились.

Отдельно в отчете упоминается ситуация в районе Купянска. Согласно приведенным данным, российские военные используют украинских гражданских лиц как живой щит, пытаясь облегчить собственное отступление. Подобные действия противоречат нормам международного гуманитарного права.

На Лиманском направлении оккупанты сосредоточили атаки на самом городе и севернее него, в направлении Колодезей. Однако украинские контратаки помешали российским подразделениям закрепиться на новых позициях.

Не принесла подтвержденных территориальных результатов и активность противника в районе Боровой, где российские силы атаковали к юго-востоку от населенного пункта. На Константиновском направлении войска РФ пытались продвинуться в городской черте, западнее города и юго-западнее Дружковки, но подтверждений успеха аналитики не обнаружили.

Также российские подразделения предпринимали попытки проникновения на украинские позиции к северо-западу от Часового Яра. После этого украинские силы нанесли удар по позициям противника в восточной части Клинового. Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, подтверждают присутствие украинских военных в этом районе.

На Добропольском направлении ВСУ атаковали российские подразделения в западных частях Матяшевого и Светлого после попыток противника проникнуть к югу от города.

На Александровском направлении российские атаки также не привели к подтвержденному продвижению, а украинские силы проводили контратаки в направлении Федоровки. Аналогичная ситуация наблюдалась на Гуляйпольском направлении, где попытки наступления 11 и 12 октября не принесли оккупантам зафиксированных территориальных успехов.

Таким образом, согласно оценке ISW, на нескольких участках фронта российские войска продолжали наступательные действия, но не смогли добиться подтвержденных изменений линии боевого соприкосновения.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-13-2026/
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