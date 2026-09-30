Российские военные массово сдаются в плен: как ВСУ взяли хитростью оккупантов

Масштабная наступательная операция украинских сил под кодовым названием "Вивальди" продолжает приносить значительные результаты на фронте. Как стало известно, замысел военного командования состоит из четырех последовательных этапов и находится в активной фазе реализации. В эфире программы Ранок.LIVE лейтенант Вооруженных Сил Украины Анастасия Куликова сообщила, что благодаря успешным действиям наших защитников и остром дефициту ресурсов в рядах оккупантов российские солдаты все чаще выбирают путь капитуляции.

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По словам офицерши, ключевым фактором успеха стал высокий уровень тактической маскировки. Украинским подразделениям удалось полностью перехитрить командование захватчиков и скрыть реальный вектор основного удара.

"Противник был к этому не готов", — подчеркнула Анастасия Куликова, добавив, что внезапный маневр деморализовал врага.

Российские военные оказались совершенно беспомощными как в психологическом, так и чисто физическом плане перед натиском сил обороны. Благодаря этому обменный фонд активно пополняется представителями разных звеньев армии РФ. по словам лейтенантки, "в плен сдаются как офицеры, так и рядовые военнослужащие". Ситуацию для оккупационных войск существенно усложняет и полный логистический коллапс на передовых позициях, ведь из-за отсутствия своевременного снабжения россияне долго остаются без пищи и боекомплекта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на передовую, где посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Глава государства лично поблагодарил воинов, которые держат оборону на Лиманском направлении и отметил их государственными наградами. Во время визита Верховный Главнокомандующий подробно обсудил с руководством бригады текущие боевые задания и насущные нужды подразделения.