Это станет небывалым шоком для украинцев: в Кабмине насторожили заявлением о нехватке продуктов

В Украине нет общего дефицита продовольствия, однако отдельные категории товаров могут периодически исчезать с полок из-за сложностей с хранением и логистикой. Об этом в интервью рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Фото: из открытых источников

По его словам, наиболее уязвимыми остаются продукты с коротким сроком годности. В первую очередь речь идет об овощах и фруктах, а также свежее и охлажденное мясо и рыбу. Такие товары сложнее перевозить и хранить долго. В то же время, относительно большинства других продуктов существенных рисков нет.

"Это товары, которые нужно быстро реализовывать, – овощи и фрукты. У них сравнительно не столь долгий срок хранения", – объяснил Высоцкий.

Украина, по словам министра, способна самостоятельно обеспечивать большинство своих продовольственных нужд. Однако отдельные категории остаются зависимыми от заграничных поставок. Это, прежде всего, продукты, которые из-за климатических условий не производятся в Украине: бананы, цитрусовые, кофе, какао-бобы, а также значительная часть морской и океанической рыбы.

Риски есть и для самого импорта. Раньше крупные партии товаров часто доставляли в крупные распределительные центры, откуда продукция развозилась по магазинам. В условиях войны такая модель становится более уязвимой, поэтому, подчеркивает Высоцкий, логистику необходимо децентрализовать.

Отдельно Украина будет продолжать импортировать рис, который по природным условиям выращивается внутри страны в небольших объемах, и соль после потери доступа к основным мощностям "Артемсоли" на оккупированной территории.

При этом главной проблемой для потребителей может оказаться не дефицит, а подорожание. По оценкам Минагро, перестройка логистики потенциально способна прибавить к стоимости продуктов около 2,5%. В то же время, представители аграрного сектора прогнозируют осенью рост цен на отдельные категории: мясо может подорожать до 10%, крупы — до 15%, а среди первых кандидатов на повышение цен называют молочную и замороженную продукцию.

Портал "Комментарии" уже писал , что мониторинговые каналы сообщают о признаках возможной подготовки России к новому комбинированному удару по Украине в ближайшие дни. По их данным, под потенциальной угрозой могут оказаться Киев, Львов, Ивано-Франковск и другие города.