Российская атака баллистикой на Украину: три региона в эпицентре страшного удара

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Украину ракетами и управляемыми авиабомбами. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении баллистических ракет в направлении населенных пунктов Днепропетровской и Винницкой областей. В частности, угрозу фиксировали для Кривого Рога и Зеленодольска, а также Ладыжина и Гайсина.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В Харькове тем временем зафиксировали комбинированную атаку. По словам городского головы Игоря Терехова, одна из российских ракет попала в медицинское учреждение в Немышлянском районе. Удар повредил здание больницы и расположенные рядом многоэтажки: выбиты более тысячи окон.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших возросло до 62 человек. Всем оказывают медицинскую помощь. Из больницы эвакуируют 226 пациентов, которых переводят в другие медучреждения. По уточненным данным областной администрации, удар пришелся в переход между корпусами медицинского учреждения; повреждено здание одного из отделений.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, продолжается ликвидация последствий обстрела. О взрывах также сообщали в Днепре. Информация о последствиях атак в других упомянутых регионах уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия в октябре значительно нарастила воздушные атаки по Украине, применив тысячи беспилотников и сотни ракет различных типов. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его данным, за месяц противник использовал около 360 беспилотников "Бандероль" и "Дань-Т", а также 4740 обычных БПЛА, среди которых Shahed, "Герберы" и "Пародии". Кроме того, российские войска запустили более 4000 реактивных дронов. Отдельную угрозу представляли ракетные удары. За октябрь Россия применила около 150 баллистических ракет, а также 80 крылатых и авиационных ракет. Значительную часть крылатых ракет и беспилотников украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить или подавить.



