Российская армия понесла рекордные потери за всю войну: разведка Британии раскрыла детали

Российская армия 27 сентября понесла рекордные суточные потери за время полномасштабной войны против Украины. По оценке британской разведки, за одни сутки число погибших и раненых российских военнослужащих достигло 2090 человек.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

В британском анализе этот показатель назван самым высоким за весь период войны. При этом речь идет именно о совокупных потерях – погибших и раненых, а не только о погибших военнослужащих.

По данным британского Минобороны, суточные потери российской армии превышали отметку в 2000 человек всего четыре раза. Три предыдущих подобных случая были зафиксированы еще в 2024 году.

Высокий уровень потерь, согласно оценке британских аналитиков, сохраняется уже несколько месяцев. Одной из причин называют продолжение российских наступательных действий на востоке Украины, прежде всего в районе так называемого "пояса крепостей" Донецкой области.

Особое внимание британская разведка обращает на направление Доброполья. Российские войска продолжают предпринимать попытки продвинуться вперед, однако наступательные действия сопровождаются значительными потерями личного состава.

Британские власти и ранее сообщали о сохраняющейся высокой интенсивности российских атак. В сентябре Лондон заявлял, что российские силы продолжают наносить массированные удары по Украине и одновременно несут исключительно высокие потери.

При этом точные данные о потерях сторон в условиях продолжающейся войны независимо подтвердить практически невозможно. Оценки британской разведки основаны на доступных ей разведывательных данных и являются оценочными.

Таким образом, показатель 2090 человек отражает оценку британской стороны за конкретные сутки, а не окончательную статистику потерь российской армии. Однако сам факт выхода суточного показателя за отметку в 2000 человек британская разведка рассматривает как крайне редкое явление, ранее наблюдавшееся лишь трижды.

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