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Россияне пропустили главный удар: где ВСУ провели неожиданный манёвр и взяли в плен более 250 военных

Украинские силы, по данным Politico, вернули под контроль еще 51 кв. км территории. В операции сделали ставку на дроны, роботов и дезинформацию противника

30 сентября 2026, 07:09
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Кравцев Сергей

Украинские Силы обороны добились заметного продвижения на одном из ключевых участков восточного фронта. В рамках третьего этапа операции "Вивальди", по данным издания Politico, украинские военные освободили еще 51 кв. км территории и взяли в плен более 250 российских военнослужащих.

Россияне пропустили главный удар: где ВСУ провели неожиданный манёвр и взяли в плен более 250 военных

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как рассказал Politico командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий, российские военнослужащие сдавались целыми подразделениями. Среди пленных, по его словам, были офицеры, пилоты и артиллеристы. С учетом предыдущих этапов операции общая площадь освобожденной территории достигла 176 кв. км.

Операция была направлена на срыв попыток российских войск окружить и захватить Лиман – важный узел украинской обороны в районе так называемого "пояса крепостей". По данным издания, украинские подразделения сочетали действия пехоты, бронетехники, артиллерии и большого количества беспилотных систем.

Отдельную роль сыграли роботизированные средства. Украинские военные использовали наземные роботы, в том числе для действий в тылу российских позиций, а также переоборудованные БТР-60, которые применялись как дистанционно управляемые машины со взрывчаткой.

Билецкий также рассказал о тактической уловке. Российское командование, по его словам, ожидало основной удар в районе Шандриголово и Зеленой Долины. Российские резервы были переброшены туда для контратак, тогда как украинские силы нанесли удар в направлении Нового.

В Politico отмечают, что продвижение Украины подтверждали независимые аналитики, отслеживающие ситуацию на фронте. При этом российское Минобороны отрицает заявленные успехи и называет происходящее попыткой небольших украинских штурмовых групп, а информацию об успехах ВСУ — "дымовой завесой".

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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-territory-pows-front-line-operation-vivaldi/
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