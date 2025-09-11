logo

Россияне потребуют Путина прекратить войну в Украине: озвучен шокирующий сценарий
Россияне потребуют Путина прекратить войну в Украине: озвучен шокирующий сценарий

Огрызко подчеркивает, что жители Москвы и Петербурга живут в иллюзии безопасности, не чувствуя последствий войны.

11 сентября 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Украинские атаки уже отражаются на внутренней ситуации в России — в Москве фиксируют перебои с горючим и очереди на АЗС после удара по нефтеперекачивающей станции во Владимирской области. Это прямой результат ударов по критической инфраструктуре страны-агрессора.

Россияне потребуют Путина прекратить войну в Украине: озвучен шокирующий сценарий

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что стратегическим направлением для дальнейшего давления должны стать два ключевых города – Москва и Санкт-Петербург. Именно удары по этим центрам, по его мнению, могут сломать информационный пузырь, в котором находится часть российского населения.

"Надо, несмотря ни на что, давить на два ключевых центра — на их столицу и на Санкт-Петербург. Если взять эти два объекта под особое внимание и регулярно делать то, что нужно, ситуация для Московии станет абсолютно понятной", — подчеркнул Огрызко.

Он объяснил, что эти мегаполисы до сих пор почти не испытывают последствий войны, что создает у местных жителей обманчивое впечатление, будто их война не касается.

"Жители этих двух регионов до сих пор считают, что война – это где-то очень далеко. Поэтому они не чувствуют ее настоящую цену", – отметил дипломат.

По его мнению, регулярное давление на Москву и Петербург может оказаться решающим фактором для перелома общественных настроений в самой России.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что курс его страны на мирное урегулирование войны между Россией и Украиной абсолютно оправдан. По словам политика, недавняя дроновая атака РФ на Польшу лишь подтвердила "здравомыслие и дальновидность" такого подхода.



Источник: https://24tv.ua/yak-zminiti-stavlennya-rosiyan-do-viyni-ogrizko-nazvav-golovni_n2911692
