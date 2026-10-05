Россияне готовят самый страшный ад для Путина, но есть проблема: эксперт шокировал заявлением



















В Москве прошла акция протеста под названием "Против царя", приуроченная к годовщине событий октября 1993 года. Участники выступали за честные выборы, власть народа и критиковали фактическую монополию "Единой России". После протестных возгласов российские силовики задержали около 60 человек. Несмотря на то, что акция не была массовой, ее проведение именно в нынешней России показательно. Она демонстрирует, что недовольство политикой Кремля продолжает существовать, хотя открытое противостояние властям остается очень рискованным из-за репрессивной системы.

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Политолог Валерий Клочок отмечает , что сам факт недовольства россиян еще не означает готовности общества к масштабным протестам. По его оценке, значительная часть граждан РФ может быть недовольна действиями властей, однако страх перед репрессиями удерживает их от открытого выступления.

"Многие хотят остановки войны, но эти настроения не проявляют себя на улице. Люди не выходят с требованием к Путину остановить войну, потому что они его просто боятся. Они боятся путинского режима", — отмечал Клочок.

Именно поэтому московский протест следует воспринимать прежде всего как сигнал о наличии оппозиционных настроений, а не как начало неизбежного падения режима. Для серьезного политического кризиса требуется более масштабное накопление проблем внутри России.

По мнению Клочко, важным фактором может стать рост цены войны для российского государства. Чем сильнее будут экономические и военные проблемы РФ, тем сложнее будет поддерживать Кремлю нынешнюю модель.

"Нам нужно изменить ситуацию в России таким образом, чтобы война остановилась. Поэтому действительно ударов по России должно быть больше", — подчеркивал политолог.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что первый реальный шанс для запуска переговоров о завершении войны в Украине может появиться в конце ноября. Так считает финансовый аналитик Алексей Кущ, увязывая возможный перелом с саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.