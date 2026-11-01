logo

BTC/USD

77927

ETH/USD

2268.57

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне готовы бежать с фронта: Гордон ошеломил инсайдом, что заставит Путина пойти на мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне готовы бежать с фронта: Гордон ошеломил инсайдом, что заставит Путина пойти на мир

Журналист Гордон рассказал о ситуации на фронте

1 ноября 2026, 12:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

В октябре украинские вооруженные силы установили рекорд потерь врага на фронте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ставил задачу — 50 тыс. ликвидированных оккупантов ежемесячно.

Россияне готовы бежать с фронта: Гордон ошеломил инсайдом, что заставит Путина пойти на мир

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что ситуация на фронте для россиян близится к катастрофе – уже некому держать позиции и вот-вот начнется бегство оккупантов.

"Мы ждем очень хорошие новости. По нашим ощущениям, я говорю сейчас с полным пониманием того, что я говорю, по нашим ощущениям, россияне находятся в состоянии перед бегством — у них некому защищать захваченные позиции уже, и они вот-вот будут бежать уже так конкретно в Донецкой области. Будут бросать позиции, ведь некому защищать позиции”, — отметил Гордон.

По его словам, Украина не знает именно о цифрах РФ, однако понимаем, что 50 тыс. российских солдат "выходят из строя", а армия пополняется на 25 тыс.

Гордон рассказал, что по словам одного из украинских генералов уже не удается ликвидировать такое же количество военных врага, как это было раньше, из-за того, что их нет.

"Не знаю, знает ли об этом Путин, но нам это говорит, что тупик на фронте толкнет неизбежно его на переговоры. Плюс здесь хорошая новость в том, что мы начали снова бомбить НПЗ, и они будут сидеть без бензина. И плюс Трамп не сможет им ничем помочь. У него будут другие вопросы, другие проблемы. После вторника он займется своими внутренними вопросами”, — отметил журналист.

Все это, по его словам, создает благоприятный фон.

"Плюс устойчивость европейцев, плюс твердое желание Европы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о сценарии, который возможен после завершения гуманитарной миссии в Олешках.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T_5aNSE-wF8
Теги:

Новости

Все новости