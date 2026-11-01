В октябре украинские вооруженные силы установили рекорд потерь врага на фронте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ставил задачу — 50 тыс. ликвидированных оккупантов ежемесячно.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что ситуация на фронте для россиян близится к катастрофе – уже некому держать позиции и вот-вот начнется бегство оккупантов.

"Мы ждем очень хорошие новости. По нашим ощущениям, я говорю сейчас с полным пониманием того, что я говорю, по нашим ощущениям, россияне находятся в состоянии перед бегством — у них некому защищать захваченные позиции уже, и они вот-вот будут бежать уже так конкретно в Донецкой области. Будут бросать позиции, ведь некому защищать позиции”, — отметил Гордон.

По его словам, Украина не знает именно о цифрах РФ, однако понимаем, что 50 тыс. российских солдат "выходят из строя", а армия пополняется на 25 тыс.

Гордон рассказал, что по словам одного из украинских генералов уже не удается ликвидировать такое же количество военных врага, как это было раньше, из-за того, что их нет.

"Не знаю, знает ли об этом Путин, но нам это говорит, что тупик на фронте толкнет неизбежно его на переговоры. Плюс здесь хорошая новость в том, что мы начали снова бомбить НПЗ, и они будут сидеть без бензина. И плюс Трамп не сможет им ничем помочь. У него будут другие вопросы, другие проблемы. После вторника он займется своими внутренними вопросами”, — отметил журналист.

Все это, по его словам, создает благоприятный фон.

"Плюс устойчивость европейцев, плюс твердое желание Европы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о сценарии, который возможен после завершения гуманитарной миссии в Олешках.



