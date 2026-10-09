Россия заявила о захвате села на Сумщине: украинские десантники сразу же ответили

Село Кияница Юнаковской громады Сумской области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщили в 8-м корпусе десантно-штурмовых войск ВСУ, опровергнув появившиеся в российских информационных ресурсах заявления о якобы захваченном населенном пункте.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинские военные с иронией отреагировали на сообщения противника, назвав происходящее "интернет-боями". По их словам, Кияница была и остается под контролем украинских защитников, а заявления о ее захвате не соответствуют действительности.

"Сообщение о захвате – очередная ложь, к которой врагу не привыкать", — подчеркнули в корпусе.

Это не первый подобный случай вокруг населенных пунктов Сумской области. В конце сентября российские ресурсы сообщали о якобы захваченном селе Марьино. Украинские военные также опровергли эту информацию.

Ранее, в августе, центр коммуникаций группировки войск "Курск" опровергал заявления о захвате Большого Прикола Миропольской громады и Садков Юнаковской громады. По данным украинской стороны, всего за одну неделю российские пропагандистские ресурсы объявили о "освобождении" сразу пяти населенных пунктов региона.

Систематическое распространение таких сообщений создает информационный фон вокруг ситуации на приграничье и может формировать ложное представление об изменениях на линии фронта. Поэтому заявления о контроле над конкретными селами требуют проверки по сообщениям официальных военных источников.

На данный момент позиция украинского командования остается однозначной: Кияница не захвачена и находится под контролем Сил обороны Украины.

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