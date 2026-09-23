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Россия усиливает вылазки у границы: в США раскрыли цель российских войск под Сумами и Харьковом

Российские подразделения пытаются закрепиться в приграничной полосе и создать непрерывную линию вдоль границы

23 сентября 2026, 08:08
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Кравцев Сергей

Российские войска продолжают попытки проникновения в приграничные районы Сумской и Харьковской областей, стремясь создать так называемую "буферную зону". Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Россия усиливает вылазки у границы: в США раскрыли цель российских войск под Сумами и Харьковом

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным института, российские подразделения сохраняют позиции на узком участке территории в приграничье Сумской области, в частности в районе Грабовского, расположенного к юго-востоку от Сум.

Одновременно российские военные проводят инфильтрационные миссии сразу на нескольких направлениях. Речь идет о районах Волчанска, Великого Бурлука и Грабовского. По оценке ISW, цель таких действий – сформировать непрерывную полосу вдоль международной границы.

Украинские военные при этом опровергают распространяемые российской стороной заявления о якобы значительном продвижении в глубь Украины.

Представитель Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов заявил 20 сентября, что сообщения о продвижении российских войск на 10-15 километров от границы не соответствуют действительности.

По его словам, российские силы на отдельных участках действительно смогли продвинуться за международную границу, однако речь идет лишь о нескольких километрах.

Таким образом, ситуация в приграничных районах остается напряженной, однако масштаб российского продвижения, о котором заявляют российские источники, не подтверждается украинскими военными и наблюдениями ISW.

Для российских войск создание постоянной полосы вдоль границы могло бы иметь сразу несколько военных задач – от усложнения украинской логистики и обороны приграничья до создания дополнительных возможностей для дальнейших атак.

При этом ISW не подтверждает заявления о глубоком продвижении российских войск на 10–15 километров. Основная активность, согласно приведенным данным, пока сосредоточена непосредственно в приграничной зоне.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2026/
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