Россия усиливает воздушные атаки, но Украина готовит жесткий ответ: детали

Украина сохраняет высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников, несмотря на перебои в работе Starshield в середине октября. Однако дальнейшее противодействие скоростным воздушным целям потребует новых технических решений и массового производства специализированных дронов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Дрон-перехватчик. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, в период с 14 по 24 октября доля перехваченных российских реактивных беспилотников снизилась с 77% примерно до 74%. Одной из причин могли стать ограничения в работе спутникового сервиса, от которого зависят некоторые украинские дроны-перехватчики. Такие аппараты позволяют бороться с быстрыми воздушными целями, которые сложнее уничтожать традиционными средствами ПВО.

Сейчас Украина использует несколько способов борьбы с реактивными беспилотниками. В частности, истребители F-16 могут сбивать их ракетами класса "воздух – воздух" или бортовыми пушками. Однако применение авиации увеличивает расходы на обслуживание самолетов, создает дополнительные риски для пилотов и отвлекает истребители от других задач.

В Киеве и Киевской области также устанавливают стационарные турельные системы. Но развернуть подобные комплексы по всей стране быстро и без значительных затрат невозможно, а сами по себе они не способны полностью закрыть воздушное пространство.

Одним из перспективных решений может стать перехватчик F-Jet 80, который разрабатывает украинская компания F-Drones. По данным The New York Times от 15 октября, аппарат получит систему наведения с использованием искусственного интеллекта для перехвата российских реактивных дронов типа Shahed.

Заявленная стоимость одного F-Jet 80 составляет около $7000. Для сравнения, другие дроны-перехватчики могут обходиться в $20–70 тысяч, а стоимость одной авиационной ракеты для F-16 оценивается примерно в миллион долларов.

ISW считает, что массовое применение недорогих перехватчиков может укрепить украинскую систему ПВО, особенно накануне зимы 2026–2027 годов. Впрочем, реальная эффективность новой разработки будет зависеть от темпов производства, точности наведения и способности аппаратов работать в условиях радиоэлектронных помех.

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