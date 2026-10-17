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Россия ударила восемью авиабомбами по Сумах: стали известны последствия

Четыре из восьми российских КАБов пришлись по областному центру. Под удар попал жилой сектор на окраине Сум, продолжается поисково-спасательная операция

17 октября 2026, 11:14
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Кравцев Сергей

Российские войска атаковали Сумскую громаду управляемыми авиационными бомбами. По предварительным данным, враг применил восемь КАБов, четыре из которых ударили непосредственно по Сумам. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в социальных сетях.

Россия ударила восемью авиабомбами по Сумах: стали известны последствия

Удар по Сумах. Фото: Сумская ОВА

Одно из попаданий зафиксировано в жилом секторе на окраине областного центра. В результате атаки, по предварительной информации, пострадали как минимум два человека. На месте продолжается поисково-спасательная операция, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще одна российская авиабомба задела многоквартирный жилой дом, после чего попала в водоем. По словам главы ОВА, серьезных последствий в этом случае удалось избежать.

Масштаб повреждений зданий и инфраструктуры уточняется. Информация о возможном увеличении числа пострадавших также может измениться по мере обследования мест попаданий.

Удар по Сумской громаде произошел на фоне продолжающейся российской воздушной кампании против приграничных регионов Украины. Сумская область регулярно подвергается атакам авиационными бомбами, беспилотниками и другими видами вооружения. Особую опасность такие обстрелы представляют для населенных пунктов, расположенных недалеко от российской границы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия нанесла массированный авиационный удар по областному центру Сумы, применив четыре управляемые авиационные бомбы (КАБ). Под прямым прицельным ударом оказалась городская школа, в которой в тот момент шел учебный процесс для самых маленьких учеников.

Также издание "Комментарии" сообщало – под Сумами начало что-то происходить: в США зафиксировали новое продвижение.




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Источник: https://t.me/hryhorov_oleg/3442
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