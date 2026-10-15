Россия убивает украинцев за счет продажи нефти: Трампа жестко унизили за его ультиматум Зеленскому

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас считает вполне обоснованным решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По ее словам, ограничение нефтяных доходов России является одним из ключевых способов лишить Кремль ресурсов для продолжения войны против Украины. Об этом Каллас заявила журналистам перед началом саммита ЕС.

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Она подчеркнула, что значительная часть средств, направляемых Москва на ведение войны, поступает именно от продажи нефти. Поэтому украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие мощности преследуют четкую цель — сократить финансовые возможности государства-агрессорки.

"Большая часть средств, выделяемых Россией на войну, поступает от доходов от нефти", — отметила Каллас, объяснив, почему считает украинские удары оправданными.

В то же время представитель ЕС призвала усиливать давление именно на Москву, а не на Киев. Она выступила против попыток принудить Украину к капитуляции и заявила, что в этом вопросе Евросоюз сохраняет жесткую позицию.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о намерении возобновить удары по российским НПЗ в ответ на атаки РФ. По его словам, Украина на три дня приостановила энергетические удары, чтобы соблюсти объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Однако Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

В Кремле объяснили продолжение ударов тем, что предложение Трампа об энергетическом перемирии якобы не было конкретизировано. На этом фоне заявление Каллас стало четким сигналом поддержки украинской стратегии давления на нефтяную российскую отрасль.

Портал "Комментарии" уже писал , что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа к смене украинского лидера. По мнению главы государства, такая риторика не помогает ни Украине, ни самому американскому президенту, а играет в пользу российского диктатора Владимира Путина. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.