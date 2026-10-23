Россия теряет захваченные территории: в США оценили последствия украинского контрнаступления

Российские войска не достигают поставленных целей на поле боя, а действия Вооружённых сил Украины осложняют реализацию планов Москвы на Донбассе. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), оценившие изменения линии фронта и последствия украинских контрнаступательных операций.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, с начала 2026 года украинские силы освободили около 1080 квадратных километров территории. За тот же период российские войска смогли продвинуться примерно на 73 квадратных километра. При этом с 1 сентября российская армия, согласно оценкам аналитиков, потеряла территорию сопоставимого масштаба.

Особое значение ISW придаёт операции "Вивальди" на Лиманском направлении. По оценке института, украинские подразделения нейтрализовали северное крыло предполагаемого российского окружения Донецкой области и освободили не менее 277 квадратных километров.

Аналитики отмечают, что последствия этой операции затронули и соседние участки фронта, осложнив дальнейшие наступательные действия российских войск. Ранее Москва ставила задачу установить полный контроль над Донецкой областью, и украинские контрдействия могли сорвать подготовку к масштабному наступлению.

Дополнительным показателем интенсивности боевых действий стали потери российской армии. Согласно приведённым в исходном материале данным, 21 октября Россия потеряла около 2250 военнослужащих за сутки – это названо самым высоким суточным показателем с начала полномасштабного вторжения.

При этом оценки потерь и изменений линии фронта могут различаться в зависимости от методики подсчёта и доступной информации. Данные ISW отражают аналитическую оценку ситуации, а не окончательный независимый подсчёт всех изменений на поле боя.

Главный вывод экспертов заключается в том, что украинские контрнаступательные действия способны не только возвращать территории, но и нарушать планы российской армии на других направлениях. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от интенсивности боёв и возможностей обеих сторон удерживать достигнутые рубежи.

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