Россия снова уничтожает КАБами Сумы: погибли люди, среди пострадавших ребенок

Российские террористические войска снова нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Сумам. Под огнем оказался Ковпаковский район города. По предварительным данным Сумской областной военной администрации, в результате атаки погибли два человека.

Удар по Сумах. Фото: Сумская ОВА

"Под ударом – жилые дома, которые враг атакует уже не впервые, и другая гражданская инфраструктура", — сообщили в Сумской ОВА.

В результате обстрела есть пострадавшие. По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась как минимум трем людям. Среди раненых – ребенок. Пострадавших доставляют или направляют для получения необходимой медицинской помощи.

На месте продолжают работать экстренные службы. Спасатели обследуют территорию, фиксируют последствия удара и оказывают необходимую помощь жителям.

Власти пока не сообщают всех деталей о характере повреждений и количестве разрушенных объектов. Масштаб последствий атаки уточняется.

При этом чуть позже стало известно, что вражеский дрон на оптоволокне ударил по АЗС в Сумах.

Читайте также на портале "Комментарии" — количество пострадавших в результате российского удара по Сумской общине вечером 18 сентября увеличилось до девяти человек. Среди раненых – двое детей: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Ранее "Комментарии" писали – российские войска продолжают попытки проникновения в приграничные районы Сумской и Харьковской областей, стремясь создать так называемую "буферную зону". Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).