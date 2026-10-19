Россия резко нарастила вербовку иностранцев на войну: какие страны в лидерах

Россия значительно увеличила масштабы привлечения иностранцев к войне против Украины. Сейчас контракты с российской армией подписали почти 46 тысяч граждан 151 страны мира. Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов на международной конференции Crimea Global: Understanding Ukraine through the South.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, ранее украинская сторона сообщала о 28 тысячах иностранцев, привлеченных к российским войскам из 138 стран. Таким образом, масштабы кампании продолжают расти. Для сравнения: в 2022 году было зафиксировано всего 94 подписанных иностранцами контракта.

По данным Усова, Минобороны РФ рассчитывает заключить в этом году 18 500 таких соглашений. К моменту заявления уже было подписано 16 168 контрактов. Украина, утверждает представитель Координационного штаба, располагает персональными данными иностранных военных, включая их звания, номера жетонов и даты заключения договоров.

Среди стран, граждан которых стали активнее привлекать к российской армии, названы Индонезия, Перу, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Филиппины, Конго, Панама, Эквадор и Зимбабве. При этом украинским структурам удалось сократить или остановить вербовку в некоторых государствах.

С начала полномасштабного вторжения украинские Силы обороны взяли в плен граждан 59 стран. Опрос иностранных военнопленных показал, что почти половина знала о направлении в Украину, а 47% рассчитывали получить российское гражданство. Почти 79% заявили о желании вернуться в Россию, а не на родину.

По словам Усова, многие рассчитывают на обещанные выплаты и льготы. При этом 41% опрошенных сообщили, что контракт оформляли через военкоматы и пункты набора. В Координационном штабе считают это признаком системной кампании по привлечению иностранцев к войне.

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