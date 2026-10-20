Россия резко меняет интервал ударов по Украине: озвучено жесткое предупреждение о новой атаке

Россия может наносить комбинированные удары по Украине с интервалом в трое-четыре суток. В то же время, более типичным темпом для российской армии могут быть атаки примерно раз в неделю. Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии ТСН.ua.

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По его словам, речь идет о комбинированных обстрелах, в ходе которых российские войска одновременно используют ударные беспилотники и ракеты. Такой формат атак позволяет врагу совмещать разные средства поражения во время одного обстрела.

"Я думаю, что такие удары они могут наносить где-то с интервалом трех-четырех суток. Это самый маленький. А так, в общем, раз в неделю", — отметил Жданов

Эксперт подчеркнул, что определить точную дату последующего обстрела сложно. Подготовка новых атак зависит от наличия вооружения, готовности российских войск и возможности организовать очередной массированный запуск ракет и беспилотников.

По оценке Жданова одним из главных направлений российских атак остается украинская энергетическая инфраструктура. Кремль стремится нанести ей как можно больший вред, что может ухудшить условия жизни гражданского населения и усилить давление на Украину.

Военный эксперт также заявил, что российское руководство требует от военного командования ускорить поражение украинской энергетики. В то же время, он не назвал конкретных объектов, которые могут стать целями последующих ударов. Возможности РФ совершать масштабные обстрелы, по словам Жданова, ограничены запасами ракет и наличием пусковых установок. Именно эти факторы будут влиять на количество средств поражения, которые российская армия сможет применить в ходе будущих атак.

Таких возможностей особенно у российских войск уже нет. Как по пусковым установкам, так и по ракетам для того, чтобы накрыть всю Украину", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что одной из причин, которая могла подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину, стала энергетическая зависимость Европы от России. Такое мнение высказал государственный секретарь США Марк Рубио, комментируя предпосылки российской агрессии.