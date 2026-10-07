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Россия расширяет охоту за мостами через Днепр: какой город также как Киев будет атаковать враг

Российские силы ударили по мосту в Запорожье, временно остановив движение. ISW считает, что кампания против переправ может распространиться и на другие крупные города Украины

7 октября 2026, 08:04
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Кравцев Сергей

Россия расширяет кампанию дальних ударов по мостам через Днепр и теперь нанесла удар по переправе в Запорожье. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Россия расширяет охоту за мостами через Днепр: какой город также как Киев будет атаковать враг

Удар по мосту в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил 6 октября, что российские силы атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье неизвестным типом воздушного средства. После удара движение по переправе временно остановили.

В ISW отмечают, что российские войска в последнее время заметно усилили удары по мостовой инфраструктуре Украины. Ранее под прицелом оказались переправы через Днепр в Киеве. Теперь аналогичная тактика применяется в Запорожье, что может свидетельствовать о расширении российской кампании на другие крупные населенные пункты.

Запорожье имеет особое значение для украинской логистики. Город находится на пересечении нескольких важных маршрутов и является крупным транспортным узлом, обеспечивающим перемещение ресурсов и военных грузов в Запорожской области и на юге Украины.

По оценке аналитиков ISW, удары по мостам преследуют не только военную цель. Повреждение ключевой инфраструктуры способно осложнить передвижение гражданского населения, нарушить привычную работу города и создать дополнительные проблемы для внутренней экономики.

Кроме того, регулярные атаки на объекты транспортной инфраструктуры могут формировать у жителей крупных городов ощущение постоянной угрозы и неопределенности. В ISW считают, что разрушение или повреждение гражданской инфраструктуры становится частью более широкой стратегии давления.

Расширение ударов с Киева на Запорожье указывает на потенциальное стремление российских сил воздействовать на транспортные узлы сразу в нескольких регионах. Если такая тактика продолжится, под угрозой могут оказаться и другие важные переправы через Днепр.

При этом конкретные последствия атаки в Запорожье и продолжительность ограничений движения зависят от состояния поврежденного объекта и решений украинских властей по его восстановлению и эксплуатации. 

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-6-2026/
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