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Россия приступает к новому этапу войны: почему гражданским в Украине станет в разы опаснее

Удары по Краматорску, Прилукам и Киеву усилили опасность для мирных жителей вдали от непосредственной линии фронта

9 октября 2026, 11:54
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Кравцев Сергей

Российские воздушные атаки приводят к новым жертвам среди гражданского населения Украины. Как сообщает The New York Times, после удара по пригородному автобусу в Краматорске погибли не менее 30 человек. Днем ранее российская ракета разрушила жилой дом в Прилуках, где погибли 22 человека, включая пятерых детей.

Россия приступает к новому этапу войны: почему гражданским в Украине станет в разы опаснее

Удар по Прилукам. Фото: ГСЧС

После атаки в Краматорске от автобуса остался обгоревший металлический каркас. Рядом находились поврежденные жилые дома и защитная сетка, установленная для снижения угрозы со стороны беспилотников. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, удар был направлен против мирных жителей. Обстоятельства атаки и ее непосредственные последствия требуют независимой проверки.

В Прилуках, расположенных далеко от непосредственной линии фронта, ракетный удар уничтожил часть многоквартирного дома. Президент Украины Владимир Зеленский посетил место трагедии и встретился со спасателями и родственниками погибших. Он заявил, что российские атаки направлены на запугивание населения и усиление давления на страну.

Удары продолжились и в столице. По данным городских властей, российский реактивный беспилотник попал в магазин в центре Киева, в результате чего погибли три человека и еще 14 получили ранения.

Украинские Воздушные силы сообщали о резком увеличении количества реактивных беспилотников: в сентябре Россия запустила около 3500 таких аппаратов против примерно 350 в июне. Российская армия также расширяет применение управляемых авиабомб, дальность которых позволяет поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта.

Особую угрозу эти боеприпасы представляют для Донецкой области. На подконтрольной Украине территории региона, по данным местных властей, остаются около 93 тысяч гражданских жителей, включая более 4200 детей.

Украинские военные считают уничтожение самолетов-носителей и складов боеприпасов одним из способов уменьшить интенсивность таких ударов. Однако продолжающиеся атаки показывают, насколько остро для страны стоит вопрос усиления противовоздушной обороны и защиты гражданской инфраструктуры.

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Источник: https://www.nytimes.com/2026/10/08/world/europe/russia-ukraine-war-attack-bus.html
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