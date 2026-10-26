logo

BTC/USD

80201

ETH/USD

2324.55

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия полностью останется без баллистических ракет: какое решение ВСУ станет величайшим провалом Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия полностью останется без баллистических ракет: какое решение ВСУ станет величайшим провалом Путина

Украина могла изменить подход к противодействию российской баллистике: теперь удары направлены не только на военные объекты, но и производственные цепочки, от которых зависит выпуск ракет

26 октября 2026, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина начала системно бить по цепочкам поставку компонентов для российских баллистических ракет, пытаясь усложнить их производство. Силы обороны, возможно, сосредоточились на предприятиях, которые трудно заменить другими производственными мощностями. Такую оценку в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Россия полностью останется без баллистических ракет: какое решение ВСУ станет величайшим провалом Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, украинские военные определили наиболее уязвимые участки российской производственной цепи. В частности, речь идет о предприятиях, обеспечивающих изготовление твердого ракетного топлива.

"Мы нащупали в этом самые слабые звенья, то есть те, которые менее дублированы. У них почти нет таких звеньев, чтобы было что-то одно. Но когда в РФ только два завода производят твердое топливо, то два завода достать — это не 20. Мы явно пошли по этим производственным цепочкам поставщиков к ракетам", — пояснил Дикий.

Эксперт предположил, что подобная стратегия связана с ограниченными возможностями Украины получать американские ракеты-перехватчики для систем Patriot. По его мнению, при этих обстоятельствах Киев может пытаться противодействовать российской баллистике не только уничтожением пусковых установок, но и срывом производства ракет.

"Соответственно, есть два пути, как нам защититься от баллистики, не имея ракет до Patriot. Вариант один охотиться за пусковыми. Вариант второй прекратить их производство. И элемент усложнения производства мы сейчас наблюдаем. Абсолютно системно обрываются эти цепочки поставки", — заявил он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин мог попытаться добиться лояльности Украины из-за политических процессов и возвращения к власти пророссийских сил. Однако наконец Кремль избрал другой путь — попытку силой покончить с независимым украинским политическим курсом. Такую оценку высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости