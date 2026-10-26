Россия полностью останется без баллистических ракет: какое решение ВСУ станет величайшим провалом Путина

Украина начала системно бить по цепочкам поставку компонентов для российских баллистических ракет, пытаясь усложнить их производство. Силы обороны, возможно, сосредоточились на предприятиях, которые трудно заменить другими производственными мощностями. Такую оценку в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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По его словам, украинские военные определили наиболее уязвимые участки российской производственной цепи. В частности, речь идет о предприятиях, обеспечивающих изготовление твердого ракетного топлива.

"Мы нащупали в этом самые слабые звенья, то есть те, которые менее дублированы. У них почти нет таких звеньев, чтобы было что-то одно. Но когда в РФ только два завода производят твердое топливо, то два завода достать — это не 20. Мы явно пошли по этим производственным цепочкам поставщиков к ракетам", — пояснил Дикий.

Эксперт предположил, что подобная стратегия связана с ограниченными возможностями Украины получать американские ракеты-перехватчики для систем Patriot. По его мнению, при этих обстоятельствах Киев может пытаться противодействовать российской баллистике не только уничтожением пусковых установок, но и срывом производства ракет.

"Соответственно, есть два пути, как нам защититься от баллистики, не имея ракет до Patriot. Вариант один охотиться за пусковыми. Вариант второй прекратить их производство. И элемент усложнения производства мы сейчас наблюдаем. Абсолютно системно обрываются эти цепочки поставки", — заявил он.

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