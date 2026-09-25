Россия показала карту окружения важного города на Донбассе: в США отреагировали

Российское Министерство обороны вновь заявило об окружении украинских сил в районе Доброполья. 24 сентября ведомство опубликовало карту, которая должна была подтвердить ранее сделанное заявление об успехе российских войск. Однако Институт изучения войны (ISW) не обнаружил подтверждений полноценного окружения.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке ISW, российская карта показывает продвижение, которое не соответствует наблюдаемому присутствию российских войск, особенно севернее Доброполья. Институт также указывает, что в последние недели не фиксировал значительного продвижения российской армии непосредственно к городу.

Согласно оценке ISW, ближайшие подтвержденные российские позиции находятся примерно в 10,2 километра от юго-восточных окраин Доброполья. Российские группы проникновения действительно действовали восточнее и северо-восточнее города 19–20 сентября, однако признаков закрепления этих подразделений институт не обнаружил.

Украинские представители также отвергают сообщения об окружении. Начальник штаба одного из украинских артиллерийских подразделений ранее заявил, что российские силы не добились существенного продвижения на Добропольском направлении.

Примечательно, что даже один из российских военных блогеров описывал ситуацию не как физическое окружение, а скорее, как установление огневого контроля над украинскими логистическими маршрутами. Это принципиально разные сценарии: контроль над дорогами может осложнять снабжение, но не означает полного замыкания кольца вокруг группировки.

ISW рассматривает заявления российского Минобороны в контексте информационной кампании Кремля. По оценке института, Москва стремится создать впечатление масштабных российских успехов и представить украинскую оборону как близкую к краху.

При этом российское командование действительно продолжает наступательные действия в районе Доброполья. Однако на 24 сентября ISW не зафиксировал подтвержденного продвижения, которое соответствовало бы заявлению об окружении города.

Таким образом, карта российского Минобороны стала новым элементом информационного противостояния вокруг одного из ключевых направлений Донбасса, но независимых подтверждений заявленного окружения пока нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский раскрыл важный поворот в переговорах: на что больше не согласен Киев.



