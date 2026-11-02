Россия подняла группу самолетов Ту-160: Зеленский срочно предупредил о массированном ударе по Украине

Россия готовится к очередной массированной атаке по Украине. Основными целями русских войск могут стать энергетическая инфраструктура и логистические объекты. О готовящемся новом ударе 2 ноября заявил президент Владимир Зеленский.

Россия готовит новый массированный удар по Украине

Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что украинцам в ближайшие дни следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"РФ готовит новый массированный удар. Главные цели – свет и логистика", — сообщил Зеленский.

Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-160

Тревожные сообщения о возможности новой атаки поступали и от мониторинговых ресурсов. Вечером 2 ноября они зафиксировали признаки подготовки российской стратегической авиации к возможному удару по украинской территории.

По информации мониторинговых каналов, в воздух поднялись стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ. Также сообщалось о наличии снаряженных самолетов Ту-95МС в западной части России. Накануне русская армия перемещала стратегические бомбардировщики между аэродромами. Кроме того, фиксировали повышенную активность военно-транспортной авиации и тренировочные полеты дальней авиации.

По оценкам мониторинговых ресурсов, потенциальный выход российских самолетов на пусковые рубежи может состояться в ночь на 3 ноября, начиная с 03:00–04:00.

Отдельно сообщалось о повышенной угрозе применения баллистического вооружения и ударных беспилотников. Среди потенциальных направлений запусков называли Брянскую, Курскую и Воронежскую области России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Европы на кибератаку РФ против применения "Воздушная тревога".