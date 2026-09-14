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Россия подбирается к границам НАТО: в США увидели новую тактику давления

ISW считает, что Москва усиливает давление на Запад, рассчитывая страхом заставить союзников сократить военную поддержку Украины

14 сентября 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Россия все чаще наносит удары по украинской инфраструктуре возле границ стран НАТО и одновременно усиливает инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве Европы. По оценке Института изучения войны (ISW), Москва таким образом пытается проверить готовность Альянса и добиться ослабления поддержки Украины.

Россия подбирается к границам НАТО: в США увидели новую тактику давления

Удары по КПП. Фото: из открытых источников

Особое внимание аналитики обратили на удары по пограничным переходам. С августа российские силы, по данным ISW, атаковали уже четыре пункта пропуска на украинско-молдавской границе. 9 сентября удар пришелся по переходу Тудора – Староказацкое: погибли два человека, еще трое получили ранения, а его работа была временно остановлена.

Еще более резонансным стал инцидент 8 сентября в Молдове. Российский беспилотник оказался в воздушном пространстве страны в момент, когда самолет Владимира Зеленского готовился к вылету из аэропорта Кишинева. Позднее молдавские власти заявили, что обнаруженный дрон был российским Shahed. При этом представитель администрации Зеленского заявил, что оценка угрозы со стороны Норвегии могла быть преувеличена.

В ISW считают, что подобные действия вписываются в более широкую стратегию давления на европейские государства. Речь идет не только о дронах, но и о диверсиях, атаках на железнодорожную и другую инфраструктуру, а также других действиях, которые могут проверять готовность НАТО реагировать на угрозы.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал удары по Ягодину российским "стуком" в двери НАТО. Бывший премьер Британии Борис Джонсон после атаки призвал Запад срочно предоставить Украине дополнительные средства ПВО.

По мнению ISW, европейским странам теперь придется пересмотреть подход к воздушным угрозам. Вопрос заключается в том, должна ли ПВО НАТО реагировать только после входа российских целей в воздушное пространство Альянса или противодействовать им раньше – пока они направляются к границам Европы.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-13-2026/
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