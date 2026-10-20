Россия планирует уничтожить четыре города: в Раде предупредили о комбинированных ударах

Военно-политическое руководство страны-агрессорки развернуло масштабную стратегию дестабилизации украинского тыла накануне холодов, пытаясь превратить ведущие экономические и культурные центры Украины в непригодные для обитания зоны. Оккупационные войска смещают акценты в планировании воздушных нападений, пытаясь нанести максимальный ущерб коммунальной сфере крупных областных центров.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире раскрыл циничную логику действий генералитета РФ.

"Россия стремится сделать Харьков, Киев, Запорожье и Одессу полностью непригодными для жизни, – открыто предупредил о критических намерениях противника народный депутат от "Слуги народа", указывая на кардинальное изменение приоритетов российского террора. Характеризуя методы, с помощью которых Кремль пытается спровоцировать внутренний кризис, политик добавил: — Москва сейчас делает ставку не только на непосредственные боевые действия на линии фронта, но и массированные удары по энергетике, тепло- и водоснабжению. Цель таких атак — цинично заставить людей массово покидать большие города, создавая колоссальную дополнительную нагрузку на другие регионы и всю инфраструктуру страны".

Параллельно с разрушением подстанций и котельных, российские спецслужбы активно задействовали весь имеющийся инструментарий для расшатывания внутриполитической ситуации внутри государства. Психологическое давление на население осуществляется через скоординированное распространение манипулятивных нарративов.

В Раде отмечают, что панические настроения у тыла являются таким же оружием врага, как ракеты или дроны.

"Россия также существенно усиливает свои информационные атаки, в частности, спекулируя на теме мобилизационных мероприятий внутри страны, — резюмировал Федор Вениславский, описывая элементы гибридной войны противника против гражданского общества. Парламентарий подытожил, что главная задача врага — раскол: — Это делается с одной целью — максимально дискредитировать действующую власть и оказывать системное психологическое давление на украинское общество".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава МИД Украины Сергей Лавров заявил, что Москва атакует только "связанные с терактами" объекты в Украине.