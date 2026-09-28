Россия объявила $20 млн за топового командира ВСУ: кто стал особой целью Москвы

Россия назначила вознаграждение в размере $20 млн за информацию, которая может помочь найти командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Об этом пишет The Wall Street Journal, связывая повышенное внимание Москвы к украинскому военному с эффективностью применения беспилотников на поле боя и в операциях по российским объектам.

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

Сам Бровди фактически превратился в одну из наиболее защищаемых фигур украинских дроновых войск. Перед посещением одного из командных пунктов журналистам пришлось перевести мобильные телефоны в авиарежим, после чего устройства убрали в специальные чехлы Фарадея. Они блокируют сигналы сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. К месту встречи журналистов доставляли на автомобилях с затемненными стеклами, чтобы скрыть маршрут. По их данным, секретный объект расположен где-то на юго-востоке Украины.

Дополнительным фактором риска стали российские судебные решения. Бровди был заочно осужден российским судом по обвинениям, которые украинская сторона считает сфабрикованными, а приговор предусматривает длительный срок лишения свободы. Ранее сообщалось и о назначенной Москве награде за его поимку.

По словам самого "Мадяра", масштаб внимания со стороны противника объясняется результатами работы Сил беспилотных систем. Он утверждает, что подразделение составляет лишь около 2,5% численности ВСУ, однако на его действия, по украинским оценкам, приходится значительная доля потерь российских войск.

Особенно личной для Бровди стала цена войны внутри его собственного подразделения. Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения погибли 79 бойцов "Птиц Мадяра". Их имена нанесены на стену возле входа в командный центр.

При этом командующий продолжает работать практически в постоянном режиме боевой готовности. По его словам, даже высокие показатели поражения российских целей не компенсируют потери украинских военнослужащих.

"Я не считаю, что этот курс обмена достаточно хорош", — сказал Бровди, комментируя соотношение потерь.

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