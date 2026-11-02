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Россия обрушила на Украину тысячи дронов и сотни ракет за месяц: Игнат назвал масштабы атак

Только за октябрь РФ применила около 150 баллистических ракет, 80 крылатых и авиационных ракет, а также тысячи беспилотников

2 ноября 2026, 14:13
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Кравцев Сергей

Российская армия в октябре значительно нарастила воздушные атаки по Украине, применив тысячи беспилотников и сотни ракет различных типов. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Россия обрушила на Украину тысячи дронов и сотни ракет за месяц: Игнат назвал масштабы атак

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его данным, за месяц противник использовал около 360 беспилотников "Бандероль" и "Дань-Т", а также 4740 обычных БПЛА, среди которых Shahed, "Герберы" и "Пародии". Кроме того, российские войска запустили более 4000 реактивных дронов.

Отдельную угрозу представляли ракетные удары. За октябрь Россия применила около 150 баллистических ракет, а также 80 крылатых и авиационных ракет. Значительную часть крылатых ракет и беспилотников украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить или подавить.

Однако ситуация с баллистикой остается сложной. Игнат объяснил, что Украине не хватает ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, которые используются для противодействия таким целям.

Представитель Воздушных сил также сообщил о массированных атаках последних двух дней. За этот период российская армия задействовала более тысячи беспилотников, преимущественно обычные Shahed с двигателями внутреннего сгорания.

В одну из последних ночей противник запустил 193 ударных БПЛА типа Shahed, из которых 75 были реактивными. Украинским силам удалось сбить или подавить 154 аппарата, включая 58 реактивных.

По словам Игната, беспилотники двигались через центральные области Украины в направлении западных регионов. Основными целями российских атак вновь стала критическая инфраструктура.

Приведенная статистика показывает масштаб воздушной угрозы: Россия использует одновременно большое количество дронов разных типов и ракет, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. При этом дефицит средств перехвата баллистических ракет остается одной из наиболее острых проблем защиты украинского неба.

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