Россия ночью содрогалась от взрывов: где бушуют масштабные пожары

Санкт-Петербург ночью находился под атакой дронов. Горит "Петербургский нефтяной терминал", были попадания и в другие объекты.

Удары по РФ. Фото портал "Комментарии"

О последствиях атаки рассказал военный ВСУ Кирилл Сазонов. Красный уровень опасности по БПЛА в Ленинградской области объявили после полуночи, написал военный со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA. Жители области и Санкт-Петербурга сообщали о взрывах и работе ПВО, а также жаловались, что им не пришли уведомления об атаке. Читатели ASTRA заявляли, что видят зарево от пожара.

"OSINT-эксперт ASTRA установил по видео, присланному читателями, что пожар возник на "Петербургском нефтяном терминале", расположенном на юго-востоке Петербурга… Согласно сайту компании, он является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположено 2 способность терминала составляет 12,5 млн тонн в год”, — пишет Сазонов.

Военный напомнил, что "Петербургский нефтяной терминал" уже атаковали в ночь на 3 июня.

Также, ссылаясь на информацию российских СМИ, уточнил, что удары были нанесены по вантовому мосту, нефтяному терминалу в порту, дата-центру "ВКонтакте" и складу Ozon.

"Москва, ты как там? На очереди? :)", — поинтересовался военный.

Также опубликовал фото последствий обстрелов.

Отметим: в Минобороны РФ сообщили, что в течение минувшей ночи, с 20:00 17 октября до 8:00 18 октября, дежурными силами ПВО уничтожено 1015 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда украинская баллистика полетит на Москву.







