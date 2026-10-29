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Кречмаровская Наталия
Россия не прекращает обстрелы Украины. Враг наносит удары по гражданской, энергетической, транспортной инфраструктуре, несмотря на подготовку к переговорному треку и гуманитарную миссию в Олешках.
Удары по Украине. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович объяснил, что враг атаковал Украину террористически, так и продолжит это делать.
Эксперт пояснил, что после 3 ноября Украина может снять мораторий по ударам по НПЗ. По словам Рейтеровича, для Трампа эта история будет уже не столь актуальна. При этом, подчеркнул эксперт, Украина более 10 дней не атакует НПЗ РФ. И об этом, по его словам, нужно постоянно подчеркивать и говорить на всех площадках.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин хочет сломать Киев. И обстрелы жилищной и гражданской инфраструктуры с большим количеством жертв среди мирного населения искусственный интеллект рассматривает как средство давления на Украину.