Россия не остановит удары по Украине: какие объекты Кремль хочет уничтожить

Россия не прекращает обстрелы Украины. Враг наносит удары по гражданской, энергетической, транспортной инфраструктуре, несмотря на подготовку к переговорному треку и гуманитарную миссию в Олешках.

Удары по Украине. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович объяснил, что враг атаковал Украину террористически, так и продолжит это делать.

"И они это будут делать чуть ли не каждый день, просто потому, что могут. И Путин считает, что совершенно нет смысла это останавливать. Возможно, это максимальное поднятие ставок перед разговорами о действительно каком-то энергетическом перемирии", — отметил он.

Эксперт пояснил, что после 3 ноября Украина может снять мораторий по ударам по НПЗ. По словам Рейтеровича, для Трампа эта история будет уже не столь актуальна. При этом, подчеркнул эксперт, Украина более 10 дней не атакует НПЗ РФ. И об этом, по его словам, нужно постоянно подчеркивать и говорить на всех площадках.

"Россия продолжает бить по энергетике, мостам и так далее. Вот возможно, это еще такая подготовка. И россияне до того, как начнут говорить о каком-то ограничении ударов, пытаются нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре и пробуют это делать. Я думаю, что это не последние попытки ударить по мостам, к сожалению. Поэтому к этому стоит быть готовыми и думать, как исходить из ситуации, если какие-то еще прилеты будут”, — подытожил Рейтерович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин хочет сломать Киев. И обстрелы жилищной и гражданской инфраструктуры с большим количеством жертв среди мирного населения искусственный интеллект рассматривает как средство давления на Украину.