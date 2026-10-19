Россия наращивает силы через сухопутный коридор: по какой тактике РФ перемещается на фронт

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Недилько Ксения
За прошедшие выходные российские оккупационные войска существенно нарастили объемы транспортировки военной техники, боеприпасов и живой силы через временно захваченные территории Приазовья. По данным разведки и местного подполья, враг не только удерживает высокие темпы снабжения, но и заметно активизировал логистические маршруты. Захватчики активно пользуются временным уменьшением количества дальнобойных ударов Сил обороны Украины по логистическим узлам этого региона.
Перебрасывание военной техники РФ на фонт. Фото: скриншот с видео Петра Андрющенко
Для минимизации потерь от возможных атак украинских дронов или артиллерии командование РФ изменило тактику формирования эшелонов. Вместо крупных и уязвимых скоплений транспорта захватчики перешли к схеме постоянного курсирования разделенных мобильных подразделений, которые двигаются под прикрытием средств ПВО малого радиуса действия.
Эксперт отмечает, что накопление ресурсов на Бердянском направлении продолжается непрерывно. Российская армия пытается максимально использовать нынешнюю оперативную паузу и стабильность логистического сообщения для усиления своих передовых группировок на южном фронте.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали масштабное минирование автомобильных дорог на подступах к временно захваченному Энергодару.