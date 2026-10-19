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Россия наращивает силы через сухопутный коридор: по какой тактике РФ перемещается на фронт

Сопровождение огневых групп и десятки грузовиков: за выходные усилилось движение военной логистики врага

19 октября 2026, 09:07
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Недилько Ксения

За прошедшие выходные российские оккупационные войска существенно нарастили объемы транспортировки военной техники, боеприпасов и живой силы через временно захваченные территории Приазовья. По данным разведки и местного подполья, враг не только удерживает высокие темпы снабжения, но и заметно активизировал логистические маршруты. Захватчики активно пользуются временным уменьшением количества дальнобойных ударов Сил обороны Украины по логистическим узлам этого региона.

Россия наращивает силы через сухопутный коридор: по какой тактике РФ перемещается на фронт

Перебрасывание военной техники РФ на фонт. Фото: скриншот с видео Петра Андрющенко

"Интенсивность перебрасывания российских военных грузов и техники через оккупированное Приазовье не уменьшается, — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя изменение динамики перемещений вражеских сил. — По сообщениям наших источников, в течение выходных движение колонн даже усилилось".

Для минимизации потерь от возможных атак украинских дронов или артиллерии командование РФ изменило тактику формирования эшелонов. Вместо крупных и уязвимых скоплений транспорта захватчики перешли к схеме постоянного курсирования разделенных мобильных подразделений, которые двигаются под прикрытием средств ПВО малого радиуса действия.

Россия наращивает силы через сухопутный коридор: по какой тактике РФ перемещается на фронт - фото 2

"Фиксируются многочисленные групповые перемещения в направлении Бердянска в сопровождении мобильных огневых групп, — подробно Андрющенко детализировал особенности новой схемы логистики оккупантов. — По два-три грузовика в конвое из МОГ. В день групп по 15–18 таких малых колонн".

Эксперт отмечает, что накопление ресурсов на Бердянском направлении продолжается непрерывно. Российская армия пытается максимально использовать нынешнюю оперативную паузу и стабильность логистического сообщения для усиления своих передовых группировок на южном фронте.

"Россияне продолжают активно использовать снижение ударов по сухопутному коридору, — резюмировал глава Центра, указывая на первопричину беспрепятственной поставки врага, — для обеспечения своей группировки".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали масштабное минирование автомобильных дорог на подступах к временно захваченному Энергодару.



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