Россия наращивает силы через сухопутный коридор: по какой тактике РФ перемещается на фронт

За прошедшие выходные российские оккупационные войска существенно нарастили объемы транспортировки военной техники, боеприпасов и живой силы через временно захваченные территории Приазовья. По данным разведки и местного подполья, враг не только удерживает высокие темпы снабжения, но и заметно активизировал логистические маршруты. Захватчики активно пользуются временным уменьшением количества дальнобойных ударов Сил обороны Украины по логистическим узлам этого региона.

Перебрасывание военной техники РФ на фонт. Фото: скриншот с видео Петра Андрющенко

"Интенсивность перебрасывания российских военных грузов и техники через оккупированное Приазовье не уменьшается, — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя изменение динамики перемещений вражеских сил. — По сообщениям наших источников, в течение выходных движение колонн даже усилилось".

Для минимизации потерь от возможных атак украинских дронов или артиллерии командование РФ изменило тактику формирования эшелонов. Вместо крупных и уязвимых скоплений транспорта захватчики перешли к схеме постоянного курсирования разделенных мобильных подразделений, которые двигаются под прикрытием средств ПВО малого радиуса действия.

"Фиксируются многочисленные групповые перемещения в направлении Бердянска в сопровождении мобильных огневых групп, — подробно Андрющенко детализировал особенности новой схемы логистики оккупантов. — По два-три грузовика в конвое из МОГ. В день групп по 15–18 таких малых колонн".

Эксперт отмечает, что накопление ресурсов на Бердянском направлении продолжается непрерывно. Российская армия пытается максимально использовать нынешнюю оперативную паузу и стабильность логистического сообщения для усиления своих передовых группировок на южном фронте.

"Россияне продолжают активно использовать снижение ударов по сухопутному коридору, — резюмировал глава Центра, указывая на первопричину беспрепятственной поставки врага, — для обеспечения своей группировки".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали масштабное минирование автомобильных дорог на подступах к временно захваченному Энергодару.