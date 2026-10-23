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Россия накрыла Сумы массированной атакой дронов: что известно о пострадавших и разрушениях

Удары пришлись сразу по нескольким частям города

23 октября 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

В ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали Сумы ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилого сектора. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Россия накрыла Сумы массированной атакой дронов: что известно о пострадавших и разрушениях

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, российским военным удалось поразить часть намеченных целей. 

"К сожалению, часть вражеских беспилотников достигла целей", — отметил глава ОВА.

Под прицельными ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры сразу в трёх разных частях города. Кроме того, повреждения обнаружили в жилом секторе Ковпаковского района. Таким образом, последствия ночной атаки затронули не только инфраструктурные объекты, но и городскую жилую застройку.

По предварительным данным областной военной администрации, в результате удара пострадали как минимум два человека. Информация о состоянии раненых, масштабах повреждений и окончательном количестве пострадавших на момент публикации уточняется.

Массированное применение ударных беспилотников создаёт дополнительную угрозу для жителей Сум, которые вынуждены реагировать на воздушные тревоги и риск новых атак. Удары по нескольким частям города одновременно также усложняют оценку последствий и проведение необходимых восстановительных работ.

Официальные службы продолжают уточнять информацию о последствиях ночного обстрела. Данные о разрушениях и пострадавших могут измениться после завершения первичного обследования повреждённых объектов.

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