Россия начала запускать по Украине новую крылатую ракету: в чем ее опасность

Российский военно-промышленный комплекс продолжает масштабировать выпуск дешевых средств воздушного террора, пытаясь разнообразить свой арсенал для ударов по Украине. На специализированном портале War&Sanctions Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробную интерактивную трехмерную модель, а также полный перечень иностранных микросхем новой крылатой ракеты "Филин", которую захватчики начали запускать в конце лета 2026 года.

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Это оружие, созданное специалистами АО "НПО "Молния", отражает устойчивое стремление агрессора к удешевлению реактивных боеприпасов наземного базирования. Корпус изделия длиной 3,5 м изготовлен из недорогих композитов — стекло- и углепластика, а размах крыльев составляет 3 метра. При этом россияне активно используют технологии 3D-печати для создания отдельных деталей кузова.

Украинские разведчики выяснили, что внутреннее наполнение Филина во многом повторяет решения, которые враг обкатал на своих ударных беспилотниках.

"Система управления и бортовая аппаратура этой ракеты выпускается компанией ООО ПЛАЗ, — объясняют аналитики ГУР МО Украины, указывая на кооперацию между заводами врага. — Это же предприятие обеспечивает электроникой производство дронов-камикадзе Гарпия, что является локализованной версией Герани-2. Более того, маркировка и внутренняя архитектура электронных блоков у "Филина" и "Гарпии" практически идентичны".

оккупанты заявляют, что ракета способна нести боевую часть весом 50 или 100 кг на расстояние до 1200 километров, развивая скорость до 800 км/ч. Старт производится с сухопутных платформ с помощью твердотопливного ускорителя, после чего изделие может лететь на предельно малых высотах или подниматься до 6 км.

За точность удара отвечает комбинированный блок, где совмещена 16-канальная помехоустойчивая система "Комета" и недорогая инерциальная навигация, импортированная из КНР.

"Анализ электронной базы показал, что Кремль стремительно наращивает зависимость от азиатских поставщиков, — отмечают военную разведку при разборе компонентов. — Хотя архитектура плат стандартна для российского вооружения, в ней существенно подскочила часть деталей из Китая — теперь их 22, в то время как микросхем американского происхождения зафиксировано 35. Конструкторы максимально унифицировали платы для разных узлов".

Несмотря на засилье импорта, силовая установка крылатой ракеты имеет чисто российские корни. Оккупанты оснастили "Филином" турбореактивным двигателем R500 от ООО "Рейнольдс". Ранее этот двигатель украинские специалисты уже находили внутри других российских авиационных ракет, в частности, в образцах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Эксперты ведомства продолжают тщательно мониторить и разбирать новые технологические разработки врага, чтобы оперативно передавать данные подразделениям ПВО и международным партнерам для усиления санкционного давления на цепочки поставок деталей в РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время ночного обстрела столицы российские оккупационные войска сознательно применили чрезвычайно опасное оружие против мирного населения. Враг направил баллистическую ракету "Искандер", оснащенную кассетной боевой частью типа К5, непосредственно в историческое сердце Киева.