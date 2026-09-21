Россия начала накапливать адское оружие для ударов зимой: детали

Россия с августа значительно сократила применение баллистических ракет при ударах по Украине и одновременно увеличила использование реактивных беспилотников. Такое изменение тактики может указывать на накопление ракетного запаса перед зимней кампанией против украинской энергетики, пишет Bloomberg.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным издания, баллистические ракеты остаются одним из наиболее опасных видов вооружения для украинской инфраструктуры. Их высокая скорость и траектория полета существенно усложняют работу противовоздушной обороны, а последствия попаданий особенно ощутимы для энергетических объектов.

На этом фоне снижение интенсивности использования ракет может иметь несколько объяснений. Одно из них – подготовка запасов для будущих массированных атак в период холодов. Bloomberg отмечает, что Россия может рассчитывать на удары по электро- и теплоэнергетической инфраструктуре в период, когда нагрузка на украинскую энергосистему традиционно возрастает.

Зимний период обычно начинается для Украины в конце октября – начале ноября. Именно в это время повреждения электростанций, подстанций и других объектов энергетики могут иметь наиболее серьезные последствия для населения и экономики.

Дополнительным фактором риска остается дефицит ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Эти системы являются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны против баллистических ракет, однако возможности их применения ограничены доступным количеством боеприпасов.

Одновременно Россия активнее использует реактивные беспилотники, которые позволяют наносить удары на больших расстояниях и увеличивать нагрузку на украинскую ПВО. По оценке Bloomberg, изменение соотношения между ракетными и дроновыми атаками может быть связано не только с производственными возможностями Москвы, но и с подготовкой к следующему этапу войны.

При этом само по себе сокращение применения баллистических ракет не доказывает, что Россия уже сформировала конкретный запас для зимнего удара. Это один из возможных сценариев, который аналитики связывают с изменением характера российских атак.

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