Россия начала бить по самому важному: Кремль готовит Украине циничный сценарий

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами Цирконом, Ониксом, баллистическими ракетами, ударными дронами. По данным мониторинговых пабликов, основной целью ночной атаки врага в Киевской области стали ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что враг хочет уничтожить украинскую энергосистему. И главная цель, отметил он, это попытаться отключить украинские АЭС от объединенной сети, полностью отрезать Киев от внешнего питания, а также разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.
По его словам, остается другая важная проблема – реактивные шахеды. С ними, заметил он, пока все сложно. И хотя определенное количество их сбивается, однако у врага есть большие запасы дронов, чтобы постоянно запускать против Украины и пытаться таким образом разрушить привычный ритм жизни, как минимум, в тылу.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин спешит с зимней кампанией обстрела энергетики.