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Россия начала бить по самому важному: Кремль готовит Украине циничный сценарий

Эксперт Рейтерович рассказал, что Путин попытается сделать в Украине

30 сентября 2026, 15:42
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Кречмаровская Наталия

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами Цирконом, Ониксом, баллистическими ракетами, ударными дронами. По данным мониторинговых пабликов, основной целью ночной атаки врага в Киевской области стали ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции.

Россия начала бить по самому важному: Кремль готовит Украине циничный сценарий

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что враг хочет уничтожить украинскую энергосистему. И главная цель, отметил он, это попытаться отключить украинские АЭС от объединенной сети, полностью отрезать Киев от внешнего питания, а также разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

"Они над этим достаточно активно работают. Мы стараемся, по мере сил и возможностей всему этому противодействовать. Хотя, конечно, ситуация, например, с антибаллистикой понемногу улучшается и мы получаем очередные пакеты ракет-перехватчиков. Время от времени информация об этом становится собственно и публичной. Плюс ракеты к другим системам, которые есть у нас на вооружении. И это позволяет нам себя немного увереннее чувствовать с точки зрения баллистической угрозы”, – объяснил эксперт.

По его словам, остается другая важная проблема – реактивные шахеды. С ними, заметил он, пока все сложно. И хотя определенное количество их сбивается, однако у врага есть большие запасы дронов, чтобы постоянно запускать против Украины и пытаться таким образом разрушить привычный ритм жизни, как минимум, в тылу.

"В то время, как на фронте у врага как раз ничего не выходит и ему остается только истерить и пробовать закошмарить, так сказать, тыловые регионы, надеясь, возможно, на какое-то недовольство украинцев, расшатывание ситуации, панику. Он на это надеется, но убежден, что этого не получит", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин спешит с зимней кампанией обстрела энергетики.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XYvq0KcAS5g&t=814s
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