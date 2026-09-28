Россия может ударить по Киеву там, где никто не ждет: эксперт назвал опасную цель

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Кречмаровская Наталия
Россия значительно усилила обстрелы Киева – под удары попадают жилые дома, больницы, школы, АЗС, офисные здания и т.д.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак рассказал, какие еще объекты могут обстрелять россияне. Одним из таких объектов, по его словам, может быть дамба.
Эксперт согласился, что ресурсы и возможности у врага есть, но пока этого не делали. При этом Ступак отметил, что и у Украины будет противодействие воздушным целям.
По его словам, если эти ракеты будут условно очень дешевыми, можно будет поставить огромное количество ракет и сбивать реактивные дроны еще на подлете, еще даже на границе России и Украины. Это, подчеркнул, будет большой плюс. Также можно будет сбивать крылатые ракеты. При этом он отметил, что пока Украина не защищена от баллистики.
Удар по правительственному кварталу – это, по словам эксперта, медийный аспект. Ступак отметил, что остается культурный кластер, который россияне еще не трогали.
Он также прокомментировал информацию о якобы подготовке удара по ТРЦ "Гулливер". Он отметил, что это сплетни из интернета.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой должна быть концепция завершения войны, по словам военного эксперта Романа Свитана.