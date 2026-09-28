Россия может ударить по Киеву там, где никто не ждет: эксперт назвал опасную цель

Россия значительно усилила обстрелы Киева – под удары попадают жилые дома, больницы, школы, АЗС, офисные здания и т.д.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак рассказал, какие еще объекты могут обстрелять россияне. Одним из таких объектов, по его словам, может быть дамба.

"Они давно о ней мечтают. Всю уничтожить ее не смогут, но частично нарушить. Я не знаю, как там поведет себя вода, что вода может сделать, разрушит ли мосты или повредит мосты", — отметил он.

Эксперт согласился, что ресурсы и возможности у врага есть, но пока этого не делали. При этом Ступак отметил, что и у Украины будет противодействие воздушным целям.

"У нас будет противодействие крылатым ракетам, это с положительного. Уже на выходе есть украинская собственная ракета — ее уже там выносят на воздух проветриться. Единственное, что я не знаю, это масштабы производства и стоимость. Об эффективности сказали, что классно, что вроде бы все хорошо, и вот она уже на выходе", — рассказал эксперт.

По его словам, если эти ракеты будут условно очень дешевыми, можно будет поставить огромное количество ракет и сбивать реактивные дроны еще на подлете, еще даже на границе России и Украины. Это, подчеркнул, будет большой плюс. Также можно будет сбивать крылатые ракеты. При этом он отметил, что пока Украина не защищена от баллистики.

Удар по правительственному кварталу – это, по словам эксперта, медийный аспект. Ступак отметил, что остается культурный кластер, который россияне еще не трогали.

"Они бьют сейчас по объектам, по заправкам, СТО, где им считается, что там ремонтируется какая-то украинская техника или изготавливаются дроны. К сожалению, бьют по локациям в офисных центрах, где там находятся люди. И россияне себе нафантазировали, что там изготавливаются дроны. Я не знаю, правда, неправда, но много прилетов”, — отметил эксперт.

Он также прокомментировал информацию о якобы подготовке удара по ТРЦ "Гулливер". Он отметил, что это сплетни из интернета.

"Остается кластер, правительственный квартал, органы государственной власти в разных регионах. И то, что важно для жителей конкретного региона, — памятники архитектуры, памятники, культурные сооружения, уничтожение которых будет "бить по морали". Поэтому вот на это, я думаю, у россиян остается опция", — подытожил эксперт.

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