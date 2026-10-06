Россия может резко ускорить реактивные дроны: в ВСУ назвали новую угрозу

Россия может существенно увеличить скорость применяемых на фронте реактивных беспилотников. В Воздушных силах Украины прогнозируют, что в перспективе такие аппараты смогут развивать до 800-900 км/ч. Об этом заявил заместитель командующего ВВС Юрий Черевашенко во время заседания парламентской временной следственной комиссии.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По словам военного, сейчас российские реактивные дроны летают со скоростью до 600 км/ч. При этом скорость в диапазоне 800-900 км/ч украинские силы пока не фиксировали – речь идет именно о прогнозе дальнейшего развития российских беспилотных систем.

Одновременно меняются и масштабы их применения. Как отметил заместитель командующего Кривоножко, с июля Россия заметно увеличила использование реактивных БПЛА. Сейчас на них приходится около 40% всех применяемых российской стороной беспилотников. В Воздушных силах считают, что в дальнейшем эта доля может вырасти до 80%.

На этом фоне Украина ускоряет разработку средств противодействия. По словам Черевашенко, с Воздушными силами сейчас сотрудничают около 20 производителей реактивных дронов-перехватчиков. Четырнадцать компаний уже проводят испытательные полеты.

У шести разработчиков имеются подтвержденные результаты по уничтожению реактивных беспилотников. Три компании, по оценке военных, демонстрируют особенно перспективные результаты.

Однако быстро нарастить количество таких систем пока не удается. Отвечая на вопрос о сроках появления перехватчиков в необходимых объемах, Черевашенко заявил, что поставки ожидаются не ранее конца ноября.

Таким образом, украинские военные одновременно готовятся к двум изменениям: возможному росту скорости российских реактивных БПЛА и увеличению их доли среди всех ударных беспилотников. Это делает разработку специализированных средств перехвата одним из приоритетных направлений.

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