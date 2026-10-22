Россия может максимально усилить удары по Украине в ближайшие недели: что задумал Путин

Россия может резко усилить удары по украинской энергетике и другим объектам критической инфраструктуры, пытаясь добиться максимального эффекта к середине ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По информации канала, Кремль рассчитывает использовать последствия возможных атак как аргумент в международных переговорах. Предполагается, что Владимир Путин захочет продемонстрировать так называемые "успехи" на фоне ожидаемой встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита АТЭС.

Авторы публикации считают, что российское руководство может попытаться представить разрушение украинской инфраструктуры как доказательство способности продолжать войну и добиваться своих целей военным путем. В таком случае удары по энергетическим объектам могут стать не только инструментом давления на Украину, но и частью дипломатического расчета Москвы.

Особую опасность подобный сценарий представляет на фоне приближения зимы, когда стабильная работа энергосистемы приобретает критическое значение для миллионов украинцев. Повреждение электростанций, сетей и других объектов инфраструктуры способно осложнить энергоснабжение и увеличить нагрузку на аварийные службы.

По версии Ukraine context, Кремль может стремиться использовать возможные разрушения для усиления давления на Киев и продвижения требований, которые фактически означали бы принуждение Украины к капитуляции.

При этом информация о подготовке именно такого сценария основана на оценке Telegram-канала и не является независимо подтвержденным планом российских властей. Официального подтверждения заявленным срокам и предполагаемым целям атак в приведенных данных нет.

Тем не менее риск новых ударов по критической инфраструктуре остается серьезным вызовом для Украины. Вопрос заключается в том, сможет ли украинская противовоздушная оборона защитить ключевые объекты и не позволит ли Москва превратить военное давление в инструмент достижения политических уступок.

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