Россия меняет схему массированных атак: в США предупредили о новой угрозе зимой

Российские войска адаптируют тактику массированных ракетно-дроновых атак, одновременно наращивая использование беспилотников с реактивными двигателями. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние российские удары по Украине.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По оценке американских экспертов, российские силы все чаще концентрируют большие пакеты ракет и беспилотников на ограниченном количестве заранее выбранных целей. Вместо распределения ударов по большому числу объектов на широкой территории Москва формирует несколько последовательных волн атак, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону на конкретных направлениях.

Одним из факторов, позволяющих реализовывать такую тактику, ISW называет развитие российских дронов типа "Герань" с реактивными двигателями. Они способны действовать на большей глубине и, по оценке аналитиков, надежнее преодолевать украинскую систему ПВО по сравнению с традиционными версиями подобных беспилотников.

В качестве примера аналитики приводят ударный пакет 6-7 октября. Российские военные блогеры утверждали, что около 30 крылатых ракет были сосредоточены против целей в Кременчуге Полтавской области, а также Александрии и Светловодске Кировоградской области.

ISW предупреждает, что Москва, вероятно, будет использовать подобный подход во время зимней кампании 2026-2027 годов. Основной потенциальной целью аналитики называют украинскую энергетическую инфраструктуру и другие объекты, критически важные для функционирования городов.

По оценке института, Россия стремится одновременно истощать запасы украинской ПВО, наносить ущерб критической инфраструктуре и создавать условия, при которых повседневная жизнь населения становится максимально тяжелой.

В ISW отмечают, что подобная стратегия уже применялась Россией ранее и не привела к капитуляции Украины. Однако новые технологические решения создают дополнительные вызовы для противовоздушной обороны.

Аналитики считают важными дальнейшее развитие средств борьбы с реактивными беспилотниками и расширение многоуровневой системы ПВО Украины. Отдельное значение сохраняют американские комплексы Patriot, способные противодействовать российским баллистическим ракетам.

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