Россия кардинально изменила тактику ударов по Украине: раскрыт опасный замысел врага

Во время последней массированной атаки на Украину российская армия сознательно соединила применение баллистических и крылатых ракет, чтобы нанести удары по разным регионам страны. Такая схема позволила врагу максимально использовать особенности разных типов вооружения и усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам военного, сама тактика комбинированных атак не нова, однако на этот раз российские войска тщательно просчитали маршруты полета ракет.

"Атака не является чем-то новым. Здесь вопрос в том, куда достает баллистика, куда достают крылатые ракеты. Враг спланировал удар таким образом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами по нескольким регионам, а уже крылатые ракеты полетели в сторону запада нашего государства", — пояснил Игнат.

Он уточнил, что баллистические ракеты были направлены, в частности, по Киевской области, Кривому Рогу, Днепропетровщине и другим регионам. В то же время крылатые ракеты атаковали запад Украины, где произошли попадания в жилые многоэтажные дома.

Отдельно пресс-секретарь Воздушных сил сообщил, что во время атаки одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши.

"Одна из ракет, кстати, залетела в Республику Польша. Там тоже работала противовоздушная оборона, уже есть подтверждение от местных СМИ и местных властей", — отметил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами типа Х-101 и "Калибр". Наибольшей проблемой остаются баллистические цели, для перехвата которых требуются современные системы Patriot и достаточный запас ракет.

"По крылатым ракетам удалось отработать. По баллистике всем известна проблематика. Нам нужны системы и, главное, ракеты к системам Patriot для того, чтобы отражать такие атаки", — подчеркнул Игнат.



Портал "Комментарии" уже писал , что в Белом доме все более критично оценивают перспективы России в войне против Украины, а Дональд Трамп изменяет собственное восприятие ситуации после получения новых разведывательных данных и консультаций с военными. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.